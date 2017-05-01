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نقابات العمال في غزة تطالب برفع الحصار قبل حدوث انفجار إنساني
قوات الاحتلال الإسرائيلى

نقابات العمال في غزة تطالب برفع الحصار قبل حدوث انفجار إنساني

الإثنين، 1 مايو 2017 05:51 م

حذر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، اليوم الاثنين، من الوصول لمستويات معيشية كارثية في ظل سياسية تشديد الحصار، مضيفًا أن ذلك ينذر بانفجار إنساني إن لم تتدارك المنظمات الدولية والعربية الأمر وتضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 11 عاما.
ونظمت نقابات العمال -بمناسبة “يوم العمال العالمي الأول من مايو” بمدينة غزة بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين- اعتصاما عماليا شارك فيه رؤساء النقابات العمالية وحشد من العمال المتعطلين عن العمل، رفعوا خلاله لافتات ورددوا هتافات تطالب بفك الحصار وفتح المعابر، وتشغيل العمال وإنصافهم وعدم تجاهل مطالبهم، متسائلين عن غياب الدور الفلسطيني الرسمي من معاناتهم؟.
ودعا نقيب العمال سامي العمصي حكومة السلطة الفلسطينية إلى تحمل مسئولياتها تجاه قطاع غزة، مناشدا المجتمع الدولي والدول العربية كسر الحصار على غزة، مؤكدا “تضامن العمال مع الأسرى البواسل في معركة الحرية والكرامة ضد الاحتلال الغاصب”.

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