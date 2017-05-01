 Moheet on google
الإثنين 1 مايو 2017 06:29 مساءً
روابط سريعة
مسؤول بكردستان العراق يطالب بتسليح أهالي المناطق خارج الإقليم
معارك عنيفة بين قوات البيشمركة وميليشيات داعش في أحياء سنجار

مسؤول بكردستان العراق يطالب بتسليح أهالي المناطق خارج الإقليم

الإثنين، 1 مايو 2017 05:18 م
أ ش أ

طالب نائب رئيس لجنة الأمن في برلمان إقليم كردستان العراق ناظم هركي اليوم الإثنين بتسليح أهالي المناطق ذات الأغلبية الكردية خارج الإقليم.
واعتبر هركي - حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن وجود قوات البيشمركة فيما أسماه “المناطق الكردستانية” الواقعة خارج الإقليم بات “أمرا واقعا”، مشيرا إلى أنه لا يمكن القبول بوجود أية قوات أخرى في تلك المناطق، وقال “من الضروري تسليح أهالي تلك المناطق من قبل وزارة البيشمركة للدفاع عن مناطقهم”.
وأكد هركي أن البيشمركة هي القوة الوحيدة التي دافعت عن المناطق الكردستانية الواقعة خارج الإقليم، مضيفا أن “البيشمركة قدمت الكثير من التضحيات لتحريرها من قبضة تنظيم داعش”.
وكان مصدر في إقليم كردستان أكد في وقت سابق أنه لم يبق سوى 4% من الأراضي الكردستانية تحت سيطرة “داعش”، معتبرا أن تحرير تلك المناطق “فرصة” لإجراء الاستفتاء فيها لتحديد مصير سكانها.
يشار إلى أن عدة مناطق في محافظات كركوك وديالى ونينوى تعيش فيها أغلبية كردية، وبعد اجتياح تنظيم “داعش” لتلك المناطق في 2014، أطلقت قوات البيشمركة عمليات عسكرية مكنتها من فرض سيطرتها على معظم تلك المناطق.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3