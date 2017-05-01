طالب نائب رئيس لجنة الأمن في برلمان إقليم كردستان العراق ناظم هركي اليوم الإثنين بتسليح أهالي المناطق ذات الأغلبية الكردية خارج الإقليم.

واعتبر هركي - حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن وجود قوات البيشمركة فيما أسماه “المناطق الكردستانية” الواقعة خارج الإقليم بات “أمرا واقعا”، مشيرا إلى أنه لا يمكن القبول بوجود أية قوات أخرى في تلك المناطق، وقال “من الضروري تسليح أهالي تلك المناطق من قبل وزارة البيشمركة للدفاع عن مناطقهم”.

وأكد هركي أن البيشمركة هي القوة الوحيدة التي دافعت عن المناطق الكردستانية الواقعة خارج الإقليم، مضيفا أن “البيشمركة قدمت الكثير من التضحيات لتحريرها من قبضة تنظيم داعش”.

وكان مصدر في إقليم كردستان أكد في وقت سابق أنه لم يبق سوى 4% من الأراضي الكردستانية تحت سيطرة “داعش”، معتبرا أن تحرير تلك المناطق “فرصة” لإجراء الاستفتاء فيها لتحديد مصير سكانها.

يشار إلى أن عدة مناطق في محافظات كركوك وديالى ونينوى تعيش فيها أغلبية كردية، وبعد اجتياح تنظيم “داعش” لتلك المناطق في 2014، أطلقت قوات البيشمركة عمليات عسكرية مكنتها من فرض سيطرتها على معظم تلك المناطق.