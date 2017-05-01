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هاني زادة: أهلي طرابلس لم يطلب نقل مباراته مع الزمالك خارج القاهرة
هاني زاده

هاني زادة: أهلي طرابلس لم يطلب نقل مباراته مع الزمالك خارج القاهرة

الإثنين، 1 مايو 2017 05:13 م

نفى هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قيام نادي أهلي طرابلس الليبي بمخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” من أجل نقل مباراته أمام الزمالك بدوري أبطال إفريقيا، خارج القاهرة.

ويلعب الزمالك مع أهلي طرابلس الليبي مرتين في إطار دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، الأولى أحد أيام 23 أو 24 أو 25 مايو المقبل في تونس، والثانية أحد أيام 6 أو 7 أو 8 يوليو المقبل في مصر.

وأوضح زادة -في تصريح اليوم الاثنين- أن ما تردد مؤخرا حول إقامة مباراة الزمالك أمام أهلي طرابلس خارج مصر أمر ليس له أي أساس من الصحة، موضحا أن بطل ليبيا يخوض كل مبارياته الإفريقية خارج بلده بسبب الأوضاع الأمنية التي تمر بها ليبيا.

وأضاف عضو المجلس الأبيض “ليس من المنطقي أن يطالب أهلي طرابلس بنقل مباراة الزمالك معه خارج القاهرة”.

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