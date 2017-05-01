لقي ثلاثة مواطنين ألمان مصرعهم جراء تحطم طائرة صغيرة جنوبي إسبانيا.

وذكرت قناة “روسيا اليوم”، اليوم الاثنين، أن الطائرة كانت متجهة من بلدة موتاكسامل إلى مدينة غرناطة مساء أمس الأحد وتحطمت بمنطقة جبلية قبل وصولها إلى وجهتها بقرابة 50 كيلومترا.

وأوضح مسؤولون محليون بمدينة مالقة جنوبي البلاد أن الفحص المبدئي لهويات الضحايا أوضح أنهم ألمان وأن السلطات على اتصال بالقنصلية الألمانية بالبلاد.

يشار إلى أن أحد الأسباب المحتملة للحادث هو الرياح العاتية بالمنطقة والتي أجبرت قائد الطائرة على تغيير مسارها.