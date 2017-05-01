 Moheet on google
الإثنين 1 مايو 2017 06:43 مساءً
روابط سريعة
مصرع 3 ألمانيين جراء تحطم طائرة جنوبي إسبانيا
سقوط طائرة عسكرية تركية

مصرع 3 ألمانيين جراء تحطم طائرة جنوبي إسبانيا

الإثنين، 1 مايو 2017 05:13 م
أ ش أ

لقي ثلاثة مواطنين ألمان مصرعهم جراء تحطم طائرة صغيرة جنوبي إسبانيا.
وذكرت قناة “روسيا اليوم”، اليوم الاثنين، أن الطائرة كانت متجهة من بلدة موتاكسامل إلى مدينة غرناطة مساء أمس الأحد وتحطمت بمنطقة جبلية قبل وصولها إلى وجهتها بقرابة 50 كيلومترا.
وأوضح مسؤولون محليون بمدينة مالقة جنوبي البلاد أن الفحص المبدئي لهويات الضحايا أوضح أنهم ألمان وأن السلطات على اتصال بالقنصلية الألمانية بالبلاد.
يشار إلى أن أحد الأسباب المحتملة للحادث هو الرياح العاتية بالمنطقة والتي أجبرت قائد الطائرة على تغيير مسارها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3