"أبو ريدة" يوضح حقيقة نيته الاستقالة من رئاسة اتحاد الكرةالإثنين، 1 مايو 2017 05:05 م
قال هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي “فيفا” إنه لا يوجد لديه أي نية لديه لتقديم استقالته من منصبه.
وقال أبو ريدة - في تصريحات له اليوم الإثنين على هامش اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة - “لم أكن يوما، ولن أكون من الذين يتهربون من مسئولياتهم، بل سأظل مثلما كنت دائما مواجها للتحديات مهما كان ثقلها وحجمها”، موضحا أن الجمعية العمومية للاتحاد منحته ثقة كبيرة ولن يتخلى عنها.
وعن الأنباء التي تشير إلى إقامة الدوري الممتاز في الموسم المقبل بنظام المجموعتين، أوضح أبو ريدة أن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، مشيرا إلى أنه لم يصدر أي تصريح منه أو من أي عضو في الاتحاد عن وجود نية بعودة نظام دوري المجموعيتن مرة أخرى، مؤكدا أن خيار دوري المجموعة الواحدة لا رجعة فيه، وأن اتحاد الكرة يهدف لتحقيق مصالح الكرة المصرية ومصالح الأندية.
وأضاف ” الخطاب الذي عممه الفيفا على جميع الاتحادات الأهلية في العالم بضرورة إنهاء المسابقات المحلية الموسم المقبل قبل بدء نهائيات كأس العالم في يونيو 2018، من المؤكد أن هذا الخطاب سيوضع في الاعتبار، ولكن هناك أفكار عديدة لأن ننهي موسمنا المحلي المقبل في هذا الموعد دون المساس بقوته أو التخلي عن الأهداف التي نسعى لتحقيقها من إقامته”.
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