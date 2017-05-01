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الجيش الروسي يتزود بمعدات لنزع الألغام اثبتت فعاليتها في سوريا
دبابات روسية ـ الجيش الروسي

الجيش الروسي يتزود بمعدات لنزع الألغام اثبتت فعاليتها في سوريا

الإثنين، 1 مايو 2017 04:53 م
أ ش أ

أعلن قائد قوات الهندسة العسكرية الروسية يوري ستافيتسكين عن تزويد الفرق الروسية لنزع الألغام والعبوات الناسفة بمعدات وبزات واقية جرى اختبارها في سوريا وأثبتت فعاليتها.

وقال ستافيتسكي - في تصريحات صحفية ذكرتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الاثنين/ - ” لقد اختبرنا خلال عمليات نزع الألغام والعبوات الناسفة في تدمر وحلب وغيرها من المناطق المحررة في سوريا أجهزة استشعار جديدة للكشف عن الألغام، وقررنا اعتمادها في الخدمة بعد أن أثبتت نجاعتها، كما تم تجربة بزات واقية لحماية خبراء نزع الألغام وتفكيك العبوات الناسفة، وقررنا اعتمادها هي الأخرى”.

كما أشاد قائد القوات الهندسية بأداء “روبوتات” تفكيك الألغام التي استخدمت في سوريا وساعدت في إنجاز مهام تطهير المناطق المحررة في وقت أسرع مما كان متوقعا.

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