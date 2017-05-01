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وزير الطيران وقيادات الطيران المدني في نقابة الصحفيين غدا
شريف فتحي وزير الطيران المدني
شريف فتحي وزير الطيران المدني

وزير الطيران وقيادات الطيران المدني في نقابة الصحفيين غدا

الإثنين، 1 مايو 2017 04:53 م

تقوم لجنة النشاط بنقابة الصحفيين برئاسة حسين الزناتي السكرتير العام المساعد ورئيس اللجنة، بتنظيم لقاء مفتوح مع وزير الطيران المدني شريف فتحي، ظهر غد الثلاثاء المقبل بمقر النقابة الساعة الواحدة.

ويتحدث وزير الطيران المدنى عن التحديات الراهنة التى تواجه صناعة النقل الجوى، كما يتحدث المهندس هانى العدوى، رئيس سلطة الطيران المدنى، وصفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس محمد سعيد، رئيس الشركة القابضة للمطارات.

واشار الزناتي إلى أنه من المقرر أن يشارك في اللقاء نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة وعدد من أعضاء مجلس النقابة، قائلا ان اللقاء سيتناول أيضاً سبل التعاون بين نقابة الصحفيين، ووزارة الطيران المدنى خلال الفترة المقبلة.

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