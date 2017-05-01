قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، قبول استقالة كل من حازم الهواري وسحر الهواري عضوي المجلس، وتكليف ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد، باتخاذ الإجراءات القانونية لفتح باب الترشح لشغل المقعدين.

وقال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة - في تصريحاته عقب اجتماع مجلس إدارة الاتحاد اليوم الإثنين - إن المجلس حدد يوم 24 مايو الجاري، لفتح باب التقدم للمزايدة الخاصة بحقوق اتحاد الكرة في جميع المسابقات التي ينظمها.

وأكد عبد الغني، أن مجلس الإدارة يساند هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد في انتخابات الفيفا التي ستجرى يوم ٨ مايو الجاري، مشيرا إلى أن أبو ريدة يمثل مصر في هذه الانتخابات ، وأن دعمه مطلوب من الجميع، كما أن فوزه سيعود بالفائدة على الكرة المصرية.

وحول الاتهامات التي وجهت إلى الاتحاد بداعي مشاركته في المراهنات، أوضح عبد الغني أن مجلس الإدارة سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد كل هذه التجاوزات في حق اتحاد الكرة من أجل الحفاظ على منظومة كرة القدم في مصر.

أما بخصوص خطاب تظلم نادي الزمالك بشأن مباراة مصر للمقاصة، أكد عبد الغني أن الأمر تم تحويله إلى لجنة التظلمات التي ستنظر فيه وتتخذ القرار الذي سيكون ملزما لمجلس الإدارة.

وبخصوص ما تردد حول عدم مشاركة الأهلي في البطولة العربية، قال “هذا الموضوع لم يطرح في اجتماع مجلس الإدارة على الاطلاق، وإنما المنوط بمناقشته هو الاتحاد العربي لكرة القدم”، نافيا أن يكون هناك غضب من لاعبي المنتخب الوطني بسبب ضعف المكافآت.