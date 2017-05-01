محكمة إسرائيلية تمتنع عن الرد في التماس عميد الأسرى كريم يونس السماح بزيارتهالإثنين، 1 مايو 2017 04:52 م
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن المحكمة المركزية الإسرائيلية في حيفا لم تعطِ ردا واضحا على الالتماس الذي قُدم باسم عميد الأسرى كريم يونس للسماح بزيارته.
ونقلت اللجنة الإعلامية للإضراب عن المحاميين يامن زيدان وسليمان شاهين قولهم ، اليوم الاثنين، إن المحكمة أعطت مهلة محددة لإدارة مصلحة سجون الاحتلال؛ للرد على قضية زيارة الأسير يونس حتى الخميس المقبل.
وأكد المحاميان أن هذا القرار يعني مماطلة أكبر في عدم السماح للمحامين بزيارة المضربين عن الطعام منذ 15 يوما، وأن هناك سياسة واضحة، وممنهجة تجاه المضربين، بعزلهم وحجبهم عن الخارج، رغم أننا استطعنا خلال عقد جلسة الأمس، كسر ما تصر عليه إدارة السجون من عزل صوت الأسير يونس ورفاقه.
وقال الأسير كريم يونس يوم أمس -عند دخوله قاعة المحكمة- إن “الإضراب مستمر ولن نتراجع عنه حتى لو صرنا جثثا”.
ويخوض أكثر من 1600 أسير فلسطيني منذ 17 من أبريل إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم غير الإنسانية.
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