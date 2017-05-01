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بعد مقتله باسطنبول.. عائلة كريميان: النظام الإيراني وجه له تهديدات
حسن روحاني الرئيس الايراني

بعد مقتله باسطنبول.. عائلة كريميان: النظام الإيراني وجه له تهديدات

الإثنين، 1 مايو 2017 04:36 م
أ ش أ

ذكر أقارب رجل الأعمال البريطانى ذي الأصل الإيرانى سعيد كريميان الذي قتل بالرصاص في إسطنبول أمس الأول السبت أنه تعرض للتهديد من قبل النظام الإيرانى خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقال أفراد أسرة كريميان (45 عاما) - في تصريحات بثتها صحيفة (حريت) التركية على موقعها الالكتروني اليوم الاثنين - إنه كان يخطط لمغادرة إسطنبول والانتقال إلى لندن بعد تلقيه تهديدات ، غير أن السلطات التركية قالت إن القتل ربما يكون له علاقة بالأعمال والعصابات.
وأقدم مسلحون ملثمون في وقت متأخر أمس الأول السبت على قتل مؤسس ومدير مجموعة “جم تي في” الإعلامية الناطقة بالفارسية الإيراني المعارض سعيد كريميان وشريكه رجل الأعمال الكويتي محمد المقطري، بعد أن فتحوا النار على سيارتهما بعد خروجهما من مكتبهما بإسطنبول.
وأفادت الشرطة التركية بأن السيارة التي استخدمها المهاجمون في ما يشتبه بأنه عملية اغتيال ، وجدت محروقة في وقت لاحق.
وكان كريميان حكم عليه غيابيا في طهران بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمة “نشر دعايا مناهضة لإيران”.

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