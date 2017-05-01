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عودة 359 مصريًا و105 شاحنات من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة
منفذ السلوم

عودة 359 مصريًا و105 شاحنات من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الإثنين، 1 مايو 2017 04:24 م

أكد مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري، عودة 359 مصريًا ووصول 105 شاحنات من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير الأمن - في تصريح له اليوم الاثنين - أن المنفذ استقبل 359 مصريًا بينهم 229 حالة وصول شرعي، و130 غير شرعي، فيما تم إنهاء إجراءات سفر 613 بينهم 243 مصريًا و370 ليبيًا، مشيرًا إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من وإلى ليبيا.

وتابع مدير الأمن، أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 68 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام، من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي وإنهاء إجراءات وصول 105 شاحنات لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

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