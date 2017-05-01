التقى الرئيس السوداني، عمر البشير ، اليوم الاثنين ببيت الضيافة بالخرطوم، وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، بحضور سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان.

وقال وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي في تصريحات صحفية، إنه أطلع الرئيس السوداني على نتائج زيارته للبلاد، واللقاءات التي أجراها مع العلماء والدعاة وزياراته للمؤسسات العلمية والشرعية في السودان، مؤكداً عمق العلاقات السودانية السعودية.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تقدر المواقف الشجاعة للسودان في دعمه للتحالف العربي في إطار عاصفة الحزم، مؤكداً أن السودان يلعب دوراً مؤثراً في هذا التحالف .

وأشار إلى المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين الخرطوم والرياض في كافة مجالاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية ، مؤكدا تقدير بلاده لمشاركة السودان في التحالف ضد الإرهاب، والذي يهدف إلى مواجهة المنظمات الإرهابية التي تسعى لتفتيت العالم الإسلامي، مثمناً مواقف السودان الداعمة لمحاربة التطرف والإرهاب.