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فرنسا: اصابة ٣ افراد للشرطة بمظاهرة مناهضة لـ"ماكرون" و"لوبن"
احتجاجات ضد الشرطة الفرنسية‎

فرنسا: اصابة ٣ افراد للشرطة بمظاهرة مناهضة لـ"ماكرون" و"لوبن"

الإثنين، 1 مايو 2017 04:19 م
أ ش أ

أعلنت الشرطة الفرنسية عن إصابة ما لا يقل عن ثلاثة من أفرادها أحدهم حالته خطيرة اليوم “الاثنين” اثر تعرضهم للرشق بكوكتيل مولوتوف من قبل ملثمين في مظاهرة بباريس بمناسبة عيد العمل مناهضة لمرشحي الرئاسة ايمانويل ماكرون (وسط) و مارين لوبن (يمين متطرف).
و أضافت أن قوات مكافحة الشعب ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع و عزلت 150 ملثما تسللوا بين المتظاهرين في المسيرة التي جرت بين ساحتي “لاربوليك” و “ناسيون”.
و تشهد فرنسا اليوم مسيرات تقليدية بمناسبة عيد العمال و لكنها عكست طابعا سياسيا مع اقتراب الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المرتقبة يوم “الاحد” المقبل و التي يتنافس فيها مرشحا الوسط ايمانويل ماكرون و اليمين المتطرف مارين لوبن.
و جاءت هذه المظاهرات التي تجرى في عدة مدن فرنسية استجابة لدعوات عبر موقع التوصل الاجتماعي للتظاهر ضد حزب “الجبهة الوطنية” الذي تتزعمه مارين لوبن إلى جانب دعوات أخرى رافضة للمرشحين الاثنين تحت شعار “لا ماكرون و لا لوبن”.
و يشار إلى أن تسعة الاف من عناصر الشرطة و الدرك يتولون تأمين المظاهرات اليوم بفرنسا بمناسبة عيد العمال من بينهم ٢٠٠٠ مكلفين بتامين المظاهرة النقابية الرئيسية بباريس.

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