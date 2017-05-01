إصابة 10 أشخاص إثر سقوط حافلة رحلات من أعلى الطريق الدائري

أكد اللواء عادل زكى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، سقوط حافلة رحلات تقل 29 شخصا من أعلى الطريق الدائرى بالقرب من نفق السلام بالقاهرة.

وقال اللواء زكى - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين- إن الحصيلة الأولية للحادث تشير إلى وقوع 10 مصابين، مشيرا إلى أنه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف، أنه تم على الفور انتقال قيادات الإدارة العامة للمرور، لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.