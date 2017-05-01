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«المركزي»: تأجيل اجتماع تحديد سعر الفائدة إلى الأحد
البنك المركزي المصري

«المركزي»: تأجيل اجتماع تحديد سعر الفائدة إلى الأحد

الإثنين، 1 مايو 2017 04:00 م

قرر البنك المركزي المصري اليوم الأثنين، تأجيل موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية 3 أيام عن موعدها المحدد.

وقال المركزي المصري - في بيان على موقعه الإلكتروني - إنه تم تعديل موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية القادم إلى يوم الأحد 21 مايو الجاري بدلا من الخميس 18 من الشهر الجاري، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

وأضاف أن لجنة السياسة النقدية تجتمع كل 6 أسابيع، لتحديد أسعار الفائدة المحلية، موضحا أن البنك المركزي المصري رفع معدلات الفائدة بنسبة 3% بالتزامن مع تحرير سعر الجنيه في 3 نوفمبر 2016 لتصل إلى 14.75% للإيداع و15.75% للإقراض.

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