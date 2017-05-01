شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، افتتاح المرحلة التجريبية لإطلاق خدمات الجيل الرابع لشبكة الاتصال العسكري لتحقيق التأمين الإشاري على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، وافتتاح عدد من المراكز التخصصية داخل سلاح الإشارة بعد تطويرها وتحديثها وفقاً لأحدث النظم الإشارية.

بدأت المراسم بعرض فيلم تسجيلي عن نشأة وتطور سلاح الإشارة التي تمثل العصب الرئيسي لمعركة الأسلحة المشتركة الحديثة وما وصلت إليه من تطوير يتواكب مع التطور التي تشهده القوات المسلحة في جميع التخصصات.

وألقى اللواء أ ح. أحمد عبد الحميد قمحاوي مدير الإشارة، كلمة أشار فيها لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بالتطوير والتحديث والاستخدام الامثل للإمكانات المتاحة للارتقاء بمستوى التأمين الإشاري داخل القوات المسلحة، كما استعرض إسهامات إدارة الإشارة في مجال الخدمة الوطنية ومعاونة القطاع المدني من خلال إنشاء وإحلال شبكة الكوابل لصالح قطاع الاتصالات على مستوى الجمهورية، وتنفيذ العديد من الأعمال المدنية والشبكات الداخلية لصالح الجهات العسكرية والمدنية.

واستمع القائد العام لعرض لملامح التطور السريع والمتلاحق لمنظومة التأمين الإشاري بالقوات المسلحة اعتباراً من عام 2012 وحتى الآن تضمنت شبكة المواصلات الاستراتيجية التي تمثل العمود الفقري لمنظومة الاتصالات بالقوات المسلحة، والتي تعتمد على أحدث التقنيات لتوفير قنوات ووسائط الاتصال ومنظومات نقل البيانات والصور والفيديو، وكذلك شبكات نقل البيانات وأنظمة المؤتمرات المرئية والأنظمة اللاسلكية الخاصة، إضافة إلى التطور في أنظمة المواصلات المؤمنة على المستويات التعبوية والتكتيكية .

وعبر شبكة الفيديو كونفرانس، قام القائد العام بافتتاح أعمال التطوير والتحديث لعدد من الوحدات التخصصية داخل سلاح الإشارة والتي تواكب التطور العالمي في هذا المجال.

كما قام بتكريم عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود المتميزين؛ تقديراً لتفانيهم في أداء المهام المكلفين بها، وتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من سلاح الإشارة، وتفقد معرضاً للمعدات الإشارية والابتكارات والبحوث الفنية.

وفي نهاية الاحتفال، أكد القائد العام أن القوات المسلحة ماضية قدما لتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير وتحديث منظوماتها القتالية والفنية والتخصصية وآليات القيادة والسيطرة وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية التي تحظى بدعم واهتمام بالغ من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتعزيز قدرة وكفاءة الوحدات والتشكيلات على الوفاء بالمهام الوطنية المكلفة بها ومواجهة التحديات والأخطار التي تهدف إلى المساس بأمن مصر القومي وفرض السيطرة الكاملة على حدود مصر البرية والساحلية، مقدماً تحية تقدير واعتزاز لرجال القوات المسلحة وما يبذلونه من جهد للحفاظ على أعلى معدلات الاستعداد والكفاءة القتالية وتنفيذ المهام المكلفين بها للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

حضر مراسم الافتتاح الفريق محمود حجازى رئيس اركان حرب القوات المسلحة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقادة الأفرع الرئيسية، وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.