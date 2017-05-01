صدقي صبحي يفتتح أعمال تطوير «التأمين الإشاري»الإثنين، 1 مايو 2017 03:58 م
شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، افتتاح المرحلة التجريبية لإطلاق خدمات الجيل الرابع لشبكة الاتصال العسكري لتحقيق التأمين الإشاري على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، وافتتاح عدد من المراكز التخصصية داخل سلاح الإشارة بعد تطويرها وتحديثها وفقاً لأحدث النظم الإشارية.
بدأت المراسم بعرض فيلم تسجيلي عن نشأة وتطور سلاح الإشارة التي تمثل العصب الرئيسي لمعركة الأسلحة المشتركة الحديثة وما وصلت إليه من تطوير يتواكب مع التطور التي تشهده القوات المسلحة في جميع التخصصات.
وألقى اللواء أ ح. أحمد عبد الحميد قمحاوي مدير الإشارة، كلمة أشار فيها لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بالتطوير والتحديث والاستخدام الامثل للإمكانات المتاحة للارتقاء بمستوى التأمين الإشاري داخل القوات المسلحة، كما استعرض إسهامات إدارة الإشارة في مجال الخدمة الوطنية ومعاونة القطاع المدني من خلال إنشاء وإحلال شبكة الكوابل لصالح قطاع الاتصالات على مستوى الجمهورية، وتنفيذ العديد من الأعمال المدنية والشبكات الداخلية لصالح الجهات العسكرية والمدنية.
واستمع القائد العام لعرض لملامح التطور السريع والمتلاحق لمنظومة التأمين الإشاري بالقوات المسلحة اعتباراً من عام 2012 وحتى الآن تضمنت شبكة المواصلات الاستراتيجية التي تمثل العمود الفقري لمنظومة الاتصالات بالقوات المسلحة، والتي تعتمد على أحدث التقنيات لتوفير قنوات ووسائط الاتصال ومنظومات نقل البيانات والصور والفيديو، وكذلك شبكات نقل البيانات وأنظمة المؤتمرات المرئية والأنظمة اللاسلكية الخاصة، إضافة إلى التطور في أنظمة المواصلات المؤمنة على المستويات التعبوية والتكتيكية .
وعبر شبكة الفيديو كونفرانس، قام القائد العام بافتتاح أعمال التطوير والتحديث لعدد من الوحدات التخصصية داخل سلاح الإشارة والتي تواكب التطور العالمي في هذا المجال.
كما قام بتكريم عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود المتميزين؛ تقديراً لتفانيهم في أداء المهام المكلفين بها، وتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من سلاح الإشارة، وتفقد معرضاً للمعدات الإشارية والابتكارات والبحوث الفنية.
وفي نهاية الاحتفال، أكد القائد العام أن القوات المسلحة ماضية قدما لتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير وتحديث منظوماتها القتالية والفنية والتخصصية وآليات القيادة والسيطرة وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية التي تحظى بدعم واهتمام بالغ من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتعزيز قدرة وكفاءة الوحدات والتشكيلات على الوفاء بالمهام الوطنية المكلفة بها ومواجهة التحديات والأخطار التي تهدف إلى المساس بأمن مصر القومي وفرض السيطرة الكاملة على حدود مصر البرية والساحلية، مقدماً تحية تقدير واعتزاز لرجال القوات المسلحة وما يبذلونه من جهد للحفاظ على أعلى معدلات الاستعداد والكفاءة القتالية وتنفيذ المهام المكلفين بها للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
حضر مراسم الافتتاح الفريق محمود حجازى رئيس اركان حرب القوات المسلحة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقادة الأفرع الرئيسية، وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.
-
ساويرس يسخر من «الإجازات»: الشغل مش هيخلص واقتصادنا حديد
سخر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، من كثرة الإجازات في مصر، في مختلف المناسبات والأعياد. وكتب ساويرس، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ...Mon, 01 May 2017 09:38:46 GMT
-
حقيقة «حريق» مشيخة الأزهر - محيط
نفت مشيخة الأزهر وجود حريق بالجراج الخاص بالسيارات داخل حرم المشيخة، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر عنها. وأكدت المشيخة في بيان لها اليوم…Mon, 01 May 2017 11:08:07 GMT
-
الشرطة التركية تفرق مظاهرة عمالية في إسطنبول - محيط
استخدمت الشرطة التركية اليوم الاثنين الغاز المسيل للدموع، الاثنين، لتفريق مجموعة من حوالي مئتي متظاهر كانت تسعى للسير إلى ساحة تقسيم بوسط إسطنبول ...Mon, 01 May 2017 10:17:59 GMT
-
15 ألف مشجع في مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية
كشف العميد ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن هناك موافقة مبدئية من قبل مسئولى الداخلية على زيادة الجماهير فى مباريات الأهلى والزمالك بدورى الأبطال ...Mon, 01 May 2017 10:38:58 GMT
-
بشرى سارة.. علاوة الـ10% في هذا التوقيت - محيطMon, 01 May 2017 10:20:29 GMT
-
غداً.. السيسي يزور الكويت في بداية «جولة خليجية»
أبرزت صحيفة «الرأي» الكويتية جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخليجية، والتي يستهلها بزيارة رسمية إلى الكويت، غدا الثلاثاء، وينطلق منها إلى دول الجوار. وأوضح مصدر ...Mon, 01 May 2017 07:38:21 GMT
-
الحكم بإعدام «وجدي غنيم»
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين وعبد الله عيد عمار فياض “حضوريا”، ...Sun, 30 Apr 2017 09:47:56 GMT
-
قوات سوريا الديمقراطية تتقدم ضد "داعش" في مدينة الطبقة شمالي سوريا
أحرزت قوات سوريا الديمقراطية التي تتألف من فصائل كردية وعربية وتدعمها واشنطن تقدما أمام تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة الطبقة (شمال سوريا)، حسبما اعلن ...Sun, 30 Apr 2017 08:59:10 GMT
-
بابا الفاتيكان يكشف عن مفاجأة في مباحثاته مع السيسي
كشف بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، عن طرحه قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه قتيلاً بالقرب من القاهرة، في فبراير من العام الماضي، خلال محادثاته مع ...Sun, 30 Apr 2017 09:08:04 GMT