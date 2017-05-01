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الملك سلمان يستقبل أمير قطر في قصر السلام بجدة
الملك سلمان - تميم بن حمد

الملك سلمان يستقبل أمير قطر في قصر السلام بجدة

الإثنين، 1 مايو 2017 04:01 م
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وصل أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثان، اليوم الاثنين، إلى السعودية في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقا، واستقبله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام في جدة.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بأمير دولة قطر، فيما أبدى تميم سعادته بزيارة المملكة ولقائه الملك سلمان، وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق تقارير الإعلام السعودي الرسمية.

وأقام العاهل السعودي مأدبة غداء لأمير دولة قطر، والوفد المرافق له، ويتكون من الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، والشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس الديوان الأميري، والشيخ ثاني بن حمد آل ثاني، ومحمد بن ناصر الهاجري مدير إدارة الدراسات والبحوث بالديوان الأميري، والشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي، والشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير قطر لدى المملكة.

ووفقا لتقارير نقلتها وسائل الإعلام القطرية الرسمية، فإن «أمير البلاد توجه إلى المملكة في زيارة ليلتقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود» ولم تذكر الوكالة القطرية مزيدا من التفاصيل بشأن أهداف ومدة الزيارة.

وتأتي زيارة أمير قطر بعد نحو 5 أشهر من زيارة الملك سلمان للدوحة والتي أجراها في 5 ديسمبر الماضي، ضمن جولة خليجية شملت الإمارات والبحرين والكويت.

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