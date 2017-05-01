الملك سلمان يستقبل أمير قطر في قصر السلام بجدةالإثنين، 1 مايو 2017 04:01 م
وصل أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثان، اليوم الاثنين، إلى السعودية في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقا، واستقبله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام في جدة.
ورحب خادم الحرمين الشريفين بأمير دولة قطر، فيما أبدى تميم سعادته بزيارة المملكة ولقائه الملك سلمان، وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق تقارير الإعلام السعودي الرسمية.
وأقام العاهل السعودي مأدبة غداء لأمير دولة قطر، والوفد المرافق له، ويتكون من الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، والشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس الديوان الأميري، والشيخ ثاني بن حمد آل ثاني، ومحمد بن ناصر الهاجري مدير إدارة الدراسات والبحوث بالديوان الأميري، والشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي، والشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير قطر لدى المملكة.
ووفقا لتقارير نقلتها وسائل الإعلام القطرية الرسمية، فإن «أمير البلاد توجه إلى المملكة في زيارة ليلتقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود» ولم تذكر الوكالة القطرية مزيدا من التفاصيل بشأن أهداف ومدة الزيارة.
وتأتي زيارة أمير قطر بعد نحو 5 أشهر من زيارة الملك سلمان للدوحة والتي أجراها في 5 ديسمبر الماضي، ضمن جولة خليجية شملت الإمارات والبحرين والكويت.
-
ساويرس يسخر من «الإجازات»: الشغل مش هيخلص واقتصادنا حديد
سخر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، من كثرة الإجازات في مصر، في مختلف المناسبات والأعياد. وكتب ساويرس، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ...Mon, 01 May 2017 09:38:46 GMT
-
حقيقة «حريق» مشيخة الأزهر - محيط
نفت مشيخة الأزهر وجود حريق بالجراج الخاص بالسيارات داخل حرم المشيخة، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر عنها. وأكدت المشيخة في بيان لها اليوم…Mon, 01 May 2017 11:08:07 GMT
-
الشرطة التركية تفرق مظاهرة عمالية في إسطنبول - محيط
استخدمت الشرطة التركية اليوم الاثنين الغاز المسيل للدموع، الاثنين، لتفريق مجموعة من حوالي مئتي متظاهر كانت تسعى للسير إلى ساحة تقسيم بوسط إسطنبول ...Mon, 01 May 2017 10:17:59 GMT
-
15 ألف مشجع في مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية
كشف العميد ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن هناك موافقة مبدئية من قبل مسئولى الداخلية على زيادة الجماهير فى مباريات الأهلى والزمالك بدورى الأبطال ...Mon, 01 May 2017 10:38:58 GMT
-
بشرى سارة.. علاوة الـ10% في هذا التوقيت - محيطMon, 01 May 2017 10:20:29 GMT
-
غداً.. السيسي يزور الكويت في بداية «جولة خليجية»
أبرزت صحيفة «الرأي» الكويتية جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخليجية، والتي يستهلها بزيارة رسمية إلى الكويت، غدا الثلاثاء، وينطلق منها إلى دول الجوار. وأوضح مصدر ...Mon, 01 May 2017 07:38:21 GMT
-
الحكم بإعدام «وجدي غنيم»
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين وعبد الله عيد عمار فياض “حضوريا”، ...Sun, 30 Apr 2017 09:47:56 GMT
-
قوات سوريا الديمقراطية تتقدم ضد "داعش" في مدينة الطبقة شمالي سوريا
أحرزت قوات سوريا الديمقراطية التي تتألف من فصائل كردية وعربية وتدعمها واشنطن تقدما أمام تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة الطبقة (شمال سوريا)، حسبما اعلن ...Sun, 30 Apr 2017 08:59:10 GMT
-
بابا الفاتيكان يكشف عن مفاجأة في مباحثاته مع السيسي
كشف بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، عن طرحه قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه قتيلاً بالقرب من القاهرة، في فبراير من العام الماضي، خلال محادثاته مع ...Sun, 30 Apr 2017 09:08:04 GMT