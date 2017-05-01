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ضبط 12 مشتبهاً بهم.. وتدمير 6 عشش للتكفيريين بسيناء
قوات من الجيش المصري قرب قرية الشيخ زويد بشمال سيناء

ضبط 12 مشتبهاً بهم.. وتدمير 6 عشش للتكفيريين بسيناء

الإثنين، 1 مايو 2017 03:50 م
كتب - أحمد فرهود

شنت قوات الجيش الثالث الميداني، حملات أمنية، اليوم الإثنين، استهدفت البؤر الإرهابية والإجرامية، بوسط سيناء.

وتمكنت القوات، من القبض على 12 مشتبهاً بهم في  في تنفيذ العمليات الإرهابية، وتدمير عربيتن محملتين بمحركين خارجين لقارب زوديك، ومواد إعاشة، لدعم العناصر التكفيرية.

ونجحت القوات، أيضاً، في حرق وتدمير 6 عشش و4 درجات نارية خاصة بالعناصر التكفيرية.

وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه الأفراد المشتبه بهم، والمضبوطات.

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