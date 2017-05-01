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اتحاد الكرة يصدر 3 قرارات هامة
مبنى اتحاد الكرة - مقر الجبلاية

اتحاد الكرة يصدر 3 قرارات هامة

الإثنين، 1 مايو 2017 03:40 م

انتهى، منذ قليل، اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، حيث أصدر المجلس عدة قرارات مهمة تتمثل في تكليف العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد بنظر فتح باب الترشح على مقعدي حازم الهواري وسحر الهواري، واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم الاتفاق على مزايدة رعاية تشمل كل حقوق الاتحاد بما فيها دوري الدرجة الثانية والشاطئية والخماسية، وفتح المزايدة يوم 24 مايو على أن تكون مدة المناقصة 5 سنوات، وإجراء انتخابات المقعد الحر في “فيفا” يوم 8 مايو في البحرين، وتحديد سفر وفد من الجبلاية يوم 7 مايو لدعم هاني أبو ريدة.

ومن المقرر أن يكون الاجتماع المقبل للجبلاية في منتصف شهر يونيو المقبل.

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