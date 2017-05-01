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الإثنين 1 مايو 2017 03:39 مساءً
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بالفيديو.. اشتباكات في مظاهرات ضد «لوبان» بفرنسا
مظاهرات فرنسا6

بالفيديو.. اشتباكات في مظاهرات ضد «لوبان» بفرنسا

الإثنين، 1 مايو 2017 03:39 م

تظاهر المئات من الفرنسيين احتجاجًا على نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية وصعود مارين لوبان مرشحة الرئاسة الفرنسية زعيمة اليمين المتطرف، للجولة الثانية والنهائية من الانتخابات.

ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن “الشرطة” والمتظاهرين للتعبير عن غضبهم الشديد من صعود مارين لوبان.



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