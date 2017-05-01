وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى جدة ، غرب السعودية اليوم الاثنين في زيارة إلى المملكة، تدوم عدة ساعات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن” مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مع عدد من المسؤولين السعوديين والقطرين كانوا في استقبال الشيخ تميم بن حمد في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة” .

ومن المقرر أن يبحث أمير قطر في وقت لاحق مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز “الاوضاع المستجدة وبخاصة التطورات على الساحتين اليمنية والسورية واجندة مناقشات القمة التشاورية لدول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها في الرياض خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة ” ،حسبما أفاد مصدر دبلوماسي في وقت سابق اليوم .

وكان الملك سلمان قد زار دولة قطر في ديسمبر الماضي ضمن جولة خليجية شملت الإمارات والبحرين والكويت.