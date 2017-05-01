أكد مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أرسلت خلال الأيام الماضية مسئولين أمريكيين كبار إلى إسرائيل لعقد مشاورات مع الجانب الإسرائيلي حول مبادرة إقليمية بشأن السلام مع الفلسطينيين.

وأوضح المصدر لموقع “الموينتور” العبري اليوم الإثنين، أن طاقم ترامب يستعد لزيارة الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل التي من المحتمل أن تجرى في 22 مايو الجاري.

وأشار المصدر الذي تحدث مع “المونيتور” دون الكشف عن اسمه، أن ترامب ينوي رعاية مبادرة دبلوماسية إقليمية للسلام بين إسرائيل وفلسطين على أساس المبادرة العربية لعام 2002.

ولفت المصدر إلى أن يبدو أن ترامب تأثر بكلام الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذين أكدوا أن مبادرة السلام العربية هي الأساس الوحيد لتحقيق التقدم الإقليمي في القضية الفلسطينية.