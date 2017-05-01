وجهت شركة “ميديا بان آراب” الشكر والتحية لكل عملائها من المعلنين والعاملين في الوكالات الاعلانية المختلفة، على مساندتهم القوية والبناءة لشبكة “محيط” طوال الأعوام الماضية، والتي تضم تحت مظلتها مواقع “محيط ، كورابيا ، شملولة ، لهن، شغلانتي ، جولولي”.، مؤكدة أن الشركة تكن كل التقدير لكل من تعامل معها في المجال الإعلاني داخل مصر وخارجها.

وأضافت الشركة - في بيان أصدرته اليوم الأثنين - أنها منذ هذه اللحظة باتت الوكيل الاعلاني والحصري الوحيد لإدارة وتسويق الإعلانات على كل المواقع التابعة للشبكة وكل النطاقات التي سيتم تطويرها مستقبلاً بداية من أول شهر مايو ٢٠١٧.

وأعلنت الشركة أنها غير مسؤولة تجاه أية عقود قد يتم إبرامها مستقبلا من خلال وكيل إعلاني آخر بخلاف “ميديا بان آراب”، للاعلان على الشبكة، داعية إلى المزيد من التعاون المثمر بينها وبين المعلنين خلال الفترة القادمة أيماناً منها بتنفيذ خطتها الطموحة في بناء وتطوير منظومة عمل لخدمة المحتوى العربي على شبكة الإنترنت ، وتقديم أحدث طرق نشر الاعلانات ومراقبتها .

وفي إطار أخر، قدمت الشركة الشكر للسادة “ديجيتال ميديا سيرفس” التابعة لمجموعة “شويري” للإعلام والوكيل الحصري السابق لمجموعة المواقع التابعة لشبكة “محيط”، على ما بذلوه من جهد وتعاون صادق وبنّاء خلال الفترة السابقة، وهو ما يدل على المهنية والمصداقية العالية التي يتمتع بها كل فريق العمل في الشركة.

وتعهدت “ميديا بان آراب ” بالاستمرار في تطوير وإنتاج المحتوى العربي، وتقديم أحدث الخدمات الإعلامية والإعلانية في المنطقة كما كان الحال سابقاً ، والعمل على تعزيز مكانتها في صناعة الإعلام والإعلان الرقمي في السوق المحلي والعربي.