"ميديا بان آراب".. الوكيل الحصري للإعلان على شبكة "محيط"الإثنين، 1 مايو 2017 04:01 م
وجهت شركة “ميديا بان آراب” الشكر والتحية لكل عملائها من المعلنين والعاملين في الوكالات الاعلانية المختلفة، على مساندتهم القوية والبناءة لشبكة “محيط” طوال الأعوام الماضية، والتي تضم تحت مظلتها مواقع “محيط ، كورابيا ، شملولة ، لهن، شغلانتي ، جولولي”.، مؤكدة أن الشركة تكن كل التقدير لكل من تعامل معها في المجال الإعلاني داخل مصر وخارجها.
وأضافت الشركة - في بيان أصدرته اليوم الأثنين - أنها منذ هذه اللحظة باتت الوكيل الاعلاني والحصري الوحيد لإدارة وتسويق الإعلانات على كل المواقع التابعة للشبكة وكل النطاقات التي سيتم تطويرها مستقبلاً بداية من أول شهر مايو ٢٠١٧.
وأعلنت الشركة أنها غير مسؤولة تجاه أية عقود قد يتم إبرامها مستقبلا من خلال وكيل إعلاني آخر بخلاف “ميديا بان آراب”، للاعلان على الشبكة، داعية إلى المزيد من التعاون المثمر بينها وبين المعلنين خلال الفترة القادمة أيماناً منها بتنفيذ خطتها الطموحة في بناء وتطوير منظومة عمل لخدمة المحتوى العربي على شبكة الإنترنت ، وتقديم أحدث طرق نشر الاعلانات ومراقبتها .
وفي إطار أخر، قدمت الشركة الشكر للسادة “ديجيتال ميديا سيرفس” التابعة لمجموعة “شويري” للإعلام والوكيل الحصري السابق لمجموعة المواقع التابعة لشبكة “محيط”، على ما بذلوه من جهد وتعاون صادق وبنّاء خلال الفترة السابقة، وهو ما يدل على المهنية والمصداقية العالية التي يتمتع بها كل فريق العمل في الشركة.
وتعهدت “ميديا بان آراب ” بالاستمرار في تطوير وإنتاج المحتوى العربي، وتقديم أحدث الخدمات الإعلامية والإعلانية في المنطقة كما كان الحال سابقاً ، والعمل على تعزيز مكانتها في صناعة الإعلام والإعلان الرقمي في السوق المحلي والعربي.
-
ساويرس يسخر من «الإجازات»: الشغل مش هيخلص واقتصادنا حديد
سخر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، من كثرة الإجازات في مصر، في مختلف المناسبات والأعياد. وكتب ساويرس، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ...Mon, 01 May 2017 09:38:46 GMT
-
حقيقة «حريق» مشيخة الأزهر - محيط
نفت مشيخة الأزهر وجود حريق بالجراج الخاص بالسيارات داخل حرم المشيخة، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر عنها. وأكدت المشيخة في بيان لها اليوم…Mon, 01 May 2017 11:08:07 GMT
-
الشرطة التركية تفرق مظاهرة عمالية في إسطنبول - محيط
استخدمت الشرطة التركية اليوم الاثنين الغاز المسيل للدموع، الاثنين، لتفريق مجموعة من حوالي مئتي متظاهر كانت تسعى للسير إلى ساحة تقسيم بوسط إسطنبول ...Mon, 01 May 2017 10:17:59 GMT
-
15 ألف مشجع في مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية
كشف العميد ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن هناك موافقة مبدئية من قبل مسئولى الداخلية على زيادة الجماهير فى مباريات الأهلى والزمالك بدورى الأبطال ...Mon, 01 May 2017 10:38:58 GMT
-
بشرى سارة.. علاوة الـ10% في هذا التوقيت - محيطMon, 01 May 2017 10:20:29 GMT
-
غداً.. السيسي يزور الكويت في بداية «جولة خليجية»
أبرزت صحيفة «الرأي» الكويتية جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخليجية، والتي يستهلها بزيارة رسمية إلى الكويت، غدا الثلاثاء، وينطلق منها إلى دول الجوار. وأوضح مصدر ...Mon, 01 May 2017 07:38:21 GMT
-
الحكم بإعدام «وجدي غنيم»
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين وعبد الله عيد عمار فياض “حضوريا”، ...Sun, 30 Apr 2017 09:47:56 GMT
-
قوات سوريا الديمقراطية تتقدم ضد "داعش" في مدينة الطبقة شمالي سوريا
أحرزت قوات سوريا الديمقراطية التي تتألف من فصائل كردية وعربية وتدعمها واشنطن تقدما أمام تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة الطبقة (شمال سوريا)، حسبما اعلن ...Sun, 30 Apr 2017 08:59:10 GMT
-
بابا الفاتيكان يكشف عن مفاجأة في مباحثاته مع السيسي
كشف بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، عن طرحه قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه قتيلاً بالقرب من القاهرة، في فبراير من العام الماضي، خلال محادثاته مع ...Sun, 30 Apr 2017 09:08:04 GMT