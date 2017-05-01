قالت مصادر أمنية مصرية، الاثنين، إن عناصر من تنظيم “أنصار بيت المقدس” الإرهابي، ذبحوا سيدة في مدينة رفح شمالي سيناء، بعد خطفها مع زوجها وأبنائها.

وذكرت المصادر أن المتشددين قاموا باختطاف الأسرة القاطنة في قرية ياميت غربي رفح بدعوى تعاونهم مع أجهزة الأمن.

ولم ترد تفاصيل عن مصير باقي الأسرة.

وتزايدت في الآونة الأخيرة عمليات استهداف مدنيين ينتمون لقبائل كبرى في شمال سيناء على يد التنظيم الإرهابي، وذلك بدعوى تعاونهم مع قوات الجيش التي تنفذ عمليات متواصلة لاجتثاث الجماعات المتطرفة.