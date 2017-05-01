 Moheet on google
الإثنين 1 مايو 2017 03:41 مساءً
روابط سريعة
«بيت المقدس» يرتكب «جريمة بشعة» في سيناء
داعش في سيناء

«بيت المقدس» يرتكب «جريمة بشعة» في سيناء

الإثنين، 1 مايو 2017 03:25 م

قالت مصادر أمنية مصرية، الاثنين، إن عناصر من تنظيم “أنصار بيت المقدس” الإرهابي، ذبحوا سيدة في مدينة رفح شمالي سيناء، بعد خطفها مع زوجها وأبنائها.
وذكرت المصادر أن المتشددين قاموا باختطاف الأسرة القاطنة في قرية ياميت غربي رفح بدعوى تعاونهم مع أجهزة الأمن.

ولم ترد تفاصيل عن مصير باقي الأسرة.

وتزايدت في الآونة الأخيرة عمليات استهداف مدنيين ينتمون لقبائل كبرى في شمال سيناء على يد التنظيم الإرهابي، وذلك بدعوى تعاونهم مع قوات الجيش التي تنفذ عمليات متواصلة لاجتثاث الجماعات المتطرفة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3