قال علاء الدين شوقي، مدير أمن البحيرة، إن سرية العملية الخاصة بضبط مزرعة الأسلحة المعروفة إعلاميًا بـ”مزرعة الموت”، هي السبب الرئيسي في نجاحها، لافتا إلى أن جهاز الأمن الوطني بالتعاون مع المديرية بذل جهودًا حثيثة لضبط الإرهابيين.

وأضاف في تصريحات خاصة لفضائية “أون لايف”، اليوم الاثنين، ان المزرعة على مساحة 30 فدانا بما تطلب قوات كبيرة للغاية حتى يمكن التعامل بقوة مع الإرهابيين والنجاح في العملية، مشيرا إلى أن أبرز الصعوبات في العملية كانت في طريقة الدخول للمزرعة، ولكن تم التعامل معها على خلفية الدراسة الجيدة للمزرعة.