هيكل: مدينة الإنتاج حققت 55.5 مليون جنيه أرباحا خلال 2016الإثنين، 1 مايو 2017 03:22 م
وافقت الجمعية العمومية للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالى 2016، كما اعتمدت القوائم المالية لها، وكذلك تقرير مراقبى الحسابات وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
وعقدت الجمعية برئاسة أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى بحضور المساهمين وممثلى المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة، واكتمل النصاب القانونى لها بحضور 80% من مالكى الأسهم.
واستعرض “هيكل” خلال الجمعية أهم الإنجازات التى تمت عن عام 2016، وقال إن مدينة الإنتاج حققت صافى أرباح قدره 55.5 مليون جنيه، ومن الموضوعات المهمة التى تطرق إليها رئيس مجلس الإدارة استكمال تطوير المنطقة الترفيهية “ماجيك لاند”، بعد أن تم صرف مبلغ 16 مليون جنيه لرفع كفاءتها تمهيدا لإعادة افتتاحها مرة أخرى بعد الوصول لأفضل الطرق لإدارتها، حيث إنها تعد من أصول المدينة المهمة.
واستعرض هيكل الخطوات التى اتخذتها الإدارة لتحديث الأستديوهات بالمدينة، وذلك بإضافة أحدث الأجهزة الهندسية لها، لمواكبة التطورات الحديثة ما كان له من عظيم الأثر فى زيادة إيرادات المدينة إلى جانب تحديث المعامل والقاعات الدراسية للأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.
وتابع هيكل قائلاً إن المدينة سوف تشهد العديد من الخطط الواعدة خلال العام الجارى، وسوف تأتى بثمار ملموسة لكب مساهمى الشركة، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الشركة يبذل قصاري جهده للحفاظ على حقوق المساهمين دون تفرقة بين مساهم كبير وصغير، وفى نهاية الجمعية عقد هيكل جلسة ودية مع صغار المساهمين من أعضاء الجمعية بالشركة استمع خلالها إلى مقترحاتهم وآرائهم للنهوض بالشركة.
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