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بالفيديو.. أبرز رسائل السيسي لدعم «المرأة المصرية»
السيسي يكرم المرأة المصرية ـ عيد الام ‎

بالفيديو.. أبرز رسائل السيسي لدعم «المرأة المصرية»

الإثنين، 1 مايو 2017 03:14 م

أصدر المجلس القومى للمرأة، تقريرًا مصورًا عن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية، بعنوان “رسالة قوية من قيادة سياسية تؤمن بدور المرأة المصرية”.

ويظهر بالتقرير لقطات للرئيس السيسي وهو يخاطب المرأة المصرية واصفًا إياها بـ”عظيمات مصر”، وأن ما يسعى لتقديمه لهن هو جزء يسير مما تستحقه المرأة المصرية، التى ضحت وتجردت من كل هوى إلا هوى الوطن.

ويرصد التقرير المصور، لقطات للمرأة المصرية من كل ربوع الوطن، حيث يحمل التقرير رسائل مهمة تؤكد على دور المرأة المصرية فى الريف والحضر فى الانطلاق بركب الوطن إلى التنمية والتقدم، فى ضوء إعلان القيادة السياسية عام 2017 “عام المرأة”.



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