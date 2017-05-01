تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل و اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق و الكبارى والمهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب واللواء حسن عبد الشافى مدير إدارة المهندسين العسكريين و اللواء عماد سعفان مساعد مدير إدارة المهندسين العسكريين بمتابعة أعمال المرحلة الثانية من محور روض الفرج التى تقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

و بدأت الجولة بزيارة الجسم الرئيسى للمحور العابر فوق الطريق الدائرى، ومنزل للقادم من الإسكندرية والمتجه إلى المرج ومطلع للقادم من الجيزة والمتجه إلى طريق الإسكندرية الصحراوى.

واستعرض كل من العميد أيمن صقر مدير المشروع، والعقيد محمد حواس مدير تنفيذ المشروع مراحل المشروع المختلفة.

من جانبه أكد المهندس محسن صلاح، أنه تم إنجاز حوالى 78 %من أعمال منطقة الطريق الدائرى، لافتا إلى أن المرحلة الثانية لمحور روض الفرج تعد الجزء الأصعب من المحور لأنها تشمل أعمال مرافق “خطوط مياه وصرف صحى وكابلات تليفونات وضغط عالى ومتوسط ومنخفض ” ونزع ملكية وتحويلات مرورية بمناطق مكتظة مروريا لأنها إحدى المداخل الرئيسية للعاصمة وتضم إنشاء ثلاثة كبارى أحدهما معلق، من ترعة الإسماعيلية مرورا بمنطقة شبرا المظلات وحتى غرب الطريق الدائرى فى اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوى الكيلو 39 مرورًا بنهر النيل، ويتكون المحور من اتجاهين عبارة عن 6 حارات مرورية لكل اتجاه بطول 13.5 كم شاملة 6 منازل ومطالع بالمظلات و8 مطالع ومنازل بالدائرى وتحويل المرافق وجميع أعمال الطرق والإنارة.