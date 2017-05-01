كيف تدير حسابك على فيس بوك بعد موتك؟الإثنين، 1 مايو 2017 03:05 م
يطرح مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” سؤالا يخص مآل حسابهم بعد موتهم، هل سيبقى مفتوحا؟ ومن سيتحكم فيه؟ ومن سيديره؟
ويبقى حساب الشخص المتوفى فعالا على فيس بوك إلى حين تقدّم أحد أقاربه أو المسؤولين القانونيين بطلب رسمي لإغلاق الحساب بصفة نهائية.
ويتيح موقع “فيس بوك” أيضا تحويل صفحة الفقيد إلى صفحة خاصة لتأيبنه، حيث يتحول حسابه إلى “حساب للذكرى”، تجتمع فيه عائلته وأصدقاؤه لتبادل الذكريات حول الشخص المتوفى.
ولكن يجب على الشخص “قبل أن يفارق الحياة” أن يعين شخصا آخر ليدير حسابه بعد الموت من خلال الخيار التالي:
Settings>General Account Settings>Your Legacy Contact
وفيه يضيف الشخص أحدا من الموجودين في قائمة أصدقائه لإداره حسابه بعد أن يموت.
ويظهر بجانب اسم المستخدم عبارة “تذكار”، التي تخبر زوار الحساب بأن الشخص المذكور توفي وأن الحساب هو للذكرى فقط.
وقال فيس بوك “لا أحد يمكنه التواصل مع حساب الذكرى.. كل المنشورات المنشورة فيه تظهر لأصدقائه فقط وليس لعموم”.
مضيفا “يمكن لصاحب الحساب تعيين صديق ما أو فرد من عائلته للتحكم في حسابه بعد وفاته.. سيصبح قادرا على تعديل صورته الشخصية وقراءة الرسائل وحذف أصدقاء، تعديل أو حذف منشورات..”
كما يمكن للشخص الذي يرث الحساب اختيار خاصية “حذف الحساب نهائيا من فيس بوك بعد الوفاة”، من خلال خيار الوارث الذي يمكن الوصول إليه كالتالي:
Settings>Security>Legacy Contact>Request account deletion.
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