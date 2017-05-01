ننشر مراحل تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمتروالإثنين، 1 مايو 2017 03:10 م
بدأت الهيئة القومية للإنفاق فى الأعمال الإنشائية والمدنية للمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، بعد أن تسلمتها شركات المقاولات، لتبدأ أعمال الحفر فى منطقة وسط القاهرة “الإسعاف”.
وقال مصدر مسئول بالهيئة إن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو يمتد من العتبة حتى محور روض الفرج شمال إمبابة، ثم يعبر الطريق الدائري حتى سكك حديد إيتاي البارود، ثم يتجه جنوبًا حتى جامعة القاهرة عبورًا بشارع جامعة الدول العربية وبولاق الدكرور للربط مع الخط الثاني عند محطة جامعة القاهرة.
يبلغ إجمالي طول هذه المرحلة حوالي 17.7 كم وإجمالي عدد (15) محطة وسيتم تنفيذ هذه المرحلة على 3 أجزاء والمقرر انتهائها خلال عام 2022.
الأولى:
بطول 4 كم وتمتد من العتبة حتي الكيت كات وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية “ناصر، ماسبيرو، الزمالك، الكيت كات”.
والثانية:
بطول 6.6 كم وتمتد من محطة الكيت كات مرورًا بمنطقة إمبابة حتى تصل إلى المحطـة التبادليـة عند محور روض الفرج، وتشتمل على 6 محطات (محطة واحدة نفقية وعدد 2 محطة سطحية وعدد 3 محطات علوية) “السودان – إمبابة – البوهـى– القومية العربية -الطريق الدائري- المحطة التبادلية عنـد محور روض الفرج”، بطول 7.1 كم، وتمتد من محطة الكيت كات مرورًا بمنطقة المهندسـين وبـولاق الدكرور حتى جامعة القاهرة، وتشتمل على 5 محطـات (3 محطات نفقية ومحطة علوية ومحطة سطحية) “التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول – بولاق الدكرور - جامعة القاهرة” ويتم حاليًا تنفيذ أعمال تحويـلات المرافق المتعارضة مع مسار الجزء الأول من المرحلة.
الثالثة:
وأضاف المسئول أنه تم الانتهاء من أعمال تحويلات المرافق للجزء من العتبة إلى الكيت كات وتم البدء في تحويلات مرافق باقي أجزاء المرحلة بمعرفة شركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم).
كانت وزارة النقل قد وقعت عقد تنفيذ الأعمال المدنية والتشطيبات للمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بين الجانب الفرنسي، وذلك بقيمة 6.8 مليار جنيه بالإضافة إلى 440 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 10.8 مليار جنيه مع شركة فينسي الفرنسية.
كما تم توقيع عقد استشاري الإشراف لذات المرحلة بقيمة 365 مليون جنيه، بالإضافة إلى 21 مليون يورو تقريبًا، بما يعادل نحو 556.86 مليون جنيه مصري مع المكتب الاستشاري “سيسترا”.
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