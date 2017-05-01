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لجنة من «التخطيط» و«المالية» لبحث مستحقات «البترول»
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء‎

لجنة من «التخطيط» و«المالية» لبحث مستحقات «البترول»

الإثنين، 1 مايو 2017 03:07 م

فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة لتحسين مستوى الخدمات وتنفيذ خطط وبرامج التنمية المختلفة ، تستمر جهود وزارة البترول لتحصيل المستحقات المتأخرة لدى الوزارات والقطاعات الصناعية المختلفة “لاستكمال ما تقوم به من مشروعات بما ينعكس بالايجاب على معدلات الأداء والخدمات المقدمه للمواطنيين ” خاصة بعد أن ارتفعت هذه المستحقات”.

وبحسب مصادر مطلعة فأنه من المقرر تشكيل لجنة تضم خبراء من وزارتى المالية والتخطيط لبحث ملف التشابكات المالية والمستحقات الخاصة بوزارة البترول لدى الشركات والجهات الحكومية المختلفة.

وتتواصل جهود وزارة البترول لتحصيل مستحقاتها لدى الحكومة حيث قامت هيئة البترول برفع ” مذكرة” للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وكذا لجنة الخطة والموازنة بالمجلس تتضمن أحدث التطورات على مستوى المستحقات لدى مختلف الوزارات المعنية والقطاعات الصناعية المختلفة التابعة للحكومة فى محاولة للتوصل لآلية يتم من خلالها الحصول على هذه المستحقات او جدولتها.

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