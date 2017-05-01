استمر موقع شبكة فيس بوك للتواصل الاجتماعي في السيطرة على غيره من شبكات التواصل، حيث ينتشر كموقع أول في نحو 120 دولة.

ووفقا لبيانات موقع أليكسا للحركة على الإنترنت فإن موقع فيس بوك هو الموقع الأول في 119 دولة من أصل 149 دولة شملها التحليل، ولكنه حجب وأوقف عن العمل في 9 دول لتحتل 3 شبكات أخرى محله، وهي أودنوكلاسينكي و”في كونتاكتي” ولينكدإن.

وتفوق موقع إنستاجرام في دول مثل بوتسوانا وموزمبيق وناميبيا وإيران وإندونيسيا، بينما فضل مواطنو دول أفريقية أخرى موقع لينكد إن مثل مالي والكاميرون وزامبيا.

وفي حين احتل تويتر المركز الأول في اليابان، حل موقع كيو زون أولا في الصين، أما “في كونتاكتي” فهو الأول في روسيا، وجاء موقع أودنوكلاسنيكي أولا في بعض دول كومنويلث الدول المستقلة.

الإنفوغرافيك المرفق يوضح بالمقارنة المواقع التي احتلت المركز الثاني من حيث المشاركة، كما يوضح بالخرائط كيف كان عليه الأمر في الفترة نفسها من العام 2016.