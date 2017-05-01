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خدمات الدفع الإلكتروني تدخل تطبيق تيليجرام!
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خدمات الدفع الإلكتروني تدخل تطبيق تيليجرام!

الإثنين، 1 مايو 2017 02:46 م

قد تظهر في الوقت القريب منصة خاصة للمعاملات المالية في تطبيق المحادثات الشهير تيليجرام.

وسيصبح المستخدمون قريبا قادرين على دفع ثمن السلع والخدمات أثناء الدردشة عبر تطبيق التيليجرام، بدون أي رسوم إضافية مقابل هذه العملية.

هذا ويتنصل تيليجرام من أي مسؤولية متعلقة بتخزين البيانات المالية، وبالتالي فإن الشركة لن تتسلم أية شكوى أو طلب متعلق باسترداد الأموال.

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