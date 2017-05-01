خلال مايو.. طرح أذون وسندات خزانة بـ131 مليار جنيهالإثنين، 1 مايو 2017 02:45 م
تعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 250ر131 مليار جنيه خلال مايو الحالي.
وذكرت وزارة المالية، في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة اليوم الإثنين، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 5ر31 و5ر31 و250ر30 و250ر30 مليار جنيه على التوالي.
وأضافت أنه سيتم أيضا خلال ذات الشهر طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق سبتمبر 2019) بقيمة 3 مليارات جنيه، أجل 5 سنوات (استحقاق أبريل 2022) بقيمة 750 مليون جنيه، وأجل 5 سنوات (استحقاق مايو 2022) بقيمة 500 مليون جنيه.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم طرح سندات أجل 7 سنوات (استحقاق أغسطس 2023) بقيمة 5ر1 مليار جنيه، أجل 7 سنوات (استحقاق مايو 2024) بقيمة 500 مليون جنيه، وأجل 10 سنوات (استحقاق مايو 2027) بقيمة 5ر1 مليار جنيه.
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