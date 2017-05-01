تعمل شركة “إينيرغيا” الروسية على تصنيع الصاروخ المتوسط “أنغارا” القادرعلى منافسة صاروخ “فالكون 9 ” التابع لشركة “سبايس-إكس” الأمريكية.

وفي حديث أدلى به لوكالة “نوفوستي” الروسية، قال رئيس شركة “إينيرغيا” الروسية المصنعة للصواريخ الفضائية، فلاديمير سولنتسيف، إن “شركته بصدد تصنيع صاروخ متوسط سيطلق من مطاري “بايكونور” و”فوستوتشني” ومنصة “ستارت” البحرية، ويمر المشروع حاليا بمرحلة التصميم”.

وأضاف أن الكشف عن الصاروخ المتوسط المخصص للمنصة البحرية سيتم بعد 4 أعوام. وسيستخدم في مرحلته الأولى محرك “أر دي-171 أم” الذي كان ينصب سابقا في صاروخ “زينيت” الروسي الأوكراني، أما المرحلة الثانية للصاروخ فسينصب فيها محرك “أر دي-0124” المصنع في شركة “خيم فتوماتيك” الروسية.

يذكر أن مشروع “المنصة البحرية” أسس عام 1995، وكان من المفترض أولا إطلاق الصواريخ الروسية الأوكرانية من المنصة البحرية الواقعة في البحار الاستوائية.

وقد اشترت هذا المشروع شركة “منظومات النقل الفضائية” الروسية بعد حل المشاكل التجارية القائمة بين شركتي “بوينغ” الأمريكية و”إينيرغيا” الروسية.