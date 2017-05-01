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المجلس الوطني الفلسطيني: عمال فلسطين هم العمود الفقري للثورة وعماد النضال
المجلس الوطني الفلسطيني

المجلس الوطني الفلسطيني: عمال فلسطين هم العمود الفقري للثورة وعماد النضال

الإثنين، 1 مايو 2017 02:43 م
وكالات

أكد المجلس الوطني الفلسطيني ، الذي يتخذ من عمان مقرا له ، أن عمال فلسطين هم العمود الفقري للثورة الفلسطينية وعماد النضال الفلسطيني منذ بداياته ..مشيدا بالتضحيات الجسام التي قدمها عمال فلسطين في سبيل وطنهم وصمودهم على أرض وطنهم رغم المعاناة اليومية التي يعانونها لتأمين قوت عيالهم.
وطالب المجلس - في بيان أصدره اليوم الاثنين بمناسبة العيد العالمي للعمال - الاتحادات والنقابات العمالية في العالم والمؤسسات الدولية ذات الصلة بتوفير الحماية والمساندة والدعم لعمال فلسطين الذين يتعرضون لأبشع الممارسات والسياسات الاحتلالية الهمجية والمخالفة لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان التي تكفل حقوق العمال وخاصة أولئك الذين يخضعون لاحتلال عسكري كما هو الحال في فلسطين.
ودعا عمال العالم الذين يقفون دائما مع الحق والعدالة للتضامن ومساندة الحق الفلسطيني وعمال فلسطين ودعم نضال الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام الذين يناضلون مع أبناء شعبهم من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس حتى يتمكنون من العيش بحرية وكرامة.
وناشد الحكومة الفلسطينية والجهات الفلسطينية ذات العلاقة إيلاء الطبقة العاملة الفلسطينية مزيدا من الرعاية والدعم بتطبيق القوانين والتشريعات والاتفاقيات التي تضمن حقوقهم وكرامتهم، داعيا في الوقت ذاته إلى تعزيز وحدة الحركة النقابية الفلسطينية واتحاداتها على أسس مهنية ونضالية.

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