أول سباق لسيارات النانو في العالمالإثنين، 1 مايو 2017 02:28 م
أعلن ناطق باسم المعهد الفرنسي للفيزياء النووية وفيزياء الجسيمات، إطلاق العلماء الفرنسيين، اليوم، لأول سباق لسيارات النانو في التاريخ.
وقد لفتت فكرة السباق انتباه 6 فرق من العلماء الفرنسيين والأمريكيين واليابانيين والنمساويين والألمان والسويسريين، الذين أعدوا سياراتهم وأعربوا عن رغبتهم في المشاركة.
ومن المفترض أن تكون طريق السباق صفيحة ذهبية ملساء، مقسمة إلى بضعة أقسام بوحدات وعلامات خاصة.
وستسير كل سيارة نانو على الصفيحة بعرض بضعة نانومترات، لتقطع نحو 100 نانومتر، دون أن تخرج عن الحدود المخصصة لها. ولا يعتبر الطريق مستقيما، بل فيه منعطفان حادان يفترض أن تجتازهما سيارات النانو في طريقها إلى خط النهاية.
وستزود إبرة المجهر الإلكتروني سيارات النانو بـ”الوقود”، فيما تمنع قواعد السباق السيارات من لمس تلك الإبرة، إذ يجب على التيار الكهربائي أو الحقل الكهربائي الذي يولده المجهر، أن يتعامل مع الجزئيات التي تتألف منها السيارات ليدفعها للسير.
وأخبر منظمو السباق أنه سيستغرق نحو 30 ساعة، وقال مدير المشروع، كريستيان يواهيم، إن نتائج السباق ستساعد العلماء على إدراك المهام التي يمكن تنفيذها بواسطة هذه السيارات.
يذكر أن جائزة نوبل في الفيزياء منحت العام الماضي تقديرا لتطوير تكنولوجيا آليات النانو، بصفتها مركبات تتألف من ذرات تشبه المحركات والمضخات العادية من حيث مبدأ عملها.
وعلى سبيل المثال فإن الحائز جائزة نوبل، بن فيرينغا، قام بتصنيع سيارة نانو قادرة على السير في خط مستقيم والاستدارة إلى اليمين واليسار، وذلك باستخدام إبرة المجهر الإلكتروني كمصدر للطاقة.
-
ساويرس يسخر من «الإجازات»: الشغل مش هيخلص واقتصادنا حديد
سخر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، من كثرة الإجازات في مصر، في مختلف المناسبات والأعياد. وكتب ساويرس، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ...Mon, 01 May 2017 09:38:46 GMT
-
حقيقة «حريق» مشيخة الأزهر
نفت مشيخة الأزهر وجود حريق بالجراج الخاص بالسيارات داخل حرم المشيخة، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر عنها. وأكدت المشيخة في بيان لها اليوم الاثنين، أن ...Mon, 01 May 2017 11:08:07 GMT
-
الشرطة التركية تفرق مظاهرة عمالية في إسطنبول
استخدمت الشرطة التركية اليوم الاثنين الغاز المسيل للدموع، الاثنين، لتفريق مجموعة من حوالي مئتي متظاهر كانت تسعى للسير إلى ساحة تقسيم بوسط إسطنبول بمناسبة عيد ...Mon, 01 May 2017 10:17:59 GMT
-
بشرى سارة.. علاوة الـ10% في هذا التوقيتMon, 01 May 2017 10:20:29 GMT
-
غداً.. السيسي يزور الكويت في بداية «جولة خليجية»
أبرزت صحيفة «الرأي» الكويتية جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخليجية، والتي يستهلها بزيارة رسمية إلى الكويت، غدا الثلاثاء، وينطلق منها إلى دول الجوار. وأوضح مصدر ...Mon, 01 May 2017 07:38:21 GMT
-
15 ألف مشجع في مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية
كشف العميد ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن هناك موافقة مبدئية من قبل مسئولى الداخلية على زيادة الجماهير فى مباريات الأهلى والزمالك بدورى الأبطال ...Mon, 01 May 2017 10:38:58 GMT
-
الحكم بإعدام «وجدي غنيم»
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين وعبد الله عيد عمار فياض “حضوريا”، ...Sun, 30 Apr 2017 09:47:56 GMT
-
قوات سوريا الديمقراطية تتقدم ضد "داعش" في مدينة الطبقة شمالي سوريا
أحرزت قوات سوريا الديمقراطية التي تتألف من فصائل كردية وعربية وتدعمها واشنطن تقدما أمام تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة الطبقة (شمال سوريا)، حسبما اعلن ...Sun, 30 Apr 2017 08:59:10 GMT
-
بابا الفاتيكان يكشف عن مفاجأة في مباحثاته مع السيسي
كشف بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، عن طرحه قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه قتيلاً بالقرب من القاهرة، في فبراير من العام الماضي، خلال محادثاته مع ...Sun, 30 Apr 2017 09:08:04 GMT