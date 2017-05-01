نفت صفحة “أنا آسف يا ريس” أن يكون تواجد نجل الرئيس الأسبق “علاء مبارك” في إمبابة، دعاية لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “المحروقين أوي من أي ظهور لجمال وعلاء مبارك من استقبال وحب الناس ليهم وفاكرين إنها دعاية انتخابية، هما هما نفس الأشكال المريضة اللي كانوا بيتحرقوا أيام حكم الرئيس مبارك من أي ظهور لجمال مبارك وفاكرينه هييجي رئيس الجمهورية”.

وأضاف: “الأشكال دي مش محتاجين حد يعرفهم غلطلهم، الأشكال دي محتاجين دكتور نفساني يعالجهم من مرضهم ..ولادنا بيتحركوا وهيتحركوا في أي مكان يعجبهم، واللي عنده مرشح رئاسي يربطه!”.

وكانت الصفحة المقربة من “مبارك”، قد أكدت أمس، أن “علاء كان يزور أسرة سائقه المتوفى بمنطقة إمبابة، والذي وافته المنية أثناء فترة تواجده بسجن طرة، وأن هذا كان السر في تواجده بمنطقة إمبابة.