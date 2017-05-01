تبدأ اجتماعات وفد اللجنة العليا للحج السياحي برئاسة محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس اللجنة، مع ممثلي وزارة الحج السعودية ومؤسسة الطوافة، الخميس المقبل؛ لبحث إعداد الترتيبات الخاصة بإقامة وإعاشة 36 ألف حاج مصري ضمن بعثة الحج السياحي لهذا العام.

وكان يحيى راشد وزير السياحة أصدر قرارا بسفر الوفد إلى المملكة العربية السعودية لبحث ترتيبات موسم الحج، ويضم الوفد كلا من محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة، وأحمد المهدي المستشار القانوني للوزير، وإيمان سامي رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، وناصر تركي وأحمد إبراهيم عضوي اللجنة.

وقالت إيمان سامي رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إن اللجنة ستبحث خلال الاجتماعات التي ستعقدها بالمملكة عقود خدمات المطوفين بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات، وسيتم التركيز على ضرورة تحسين الخدمات وزيادة أعداد دورات المياه بجميع مخيمات حجاج السياحة بما يتناسب مع تكلفة هذا النوع من الحج، بالإضافة إلى توسعة المخيمات وزيادة المساحة المخصصة لكل حاج بالخيمة خاصة بمنطقة منى التي تعاني دائما من الزحام والتكدس.

وأضافت “سامي”، في تصريحات صحفية، أن المناقشات ستشمل الاتفاق النهائي على أسطول الأتوبيسات الذي سيعمل على تسهيل الانتقالات لحجاج السياحة طوال فترة المناسك، خاصة أثناء عمليتي التصعيد إلى عرفات والنفرة من عرفات إلى منى، وسيكون عدد هذه الأتوبيسات حوالي 750 أتوبيسًا وجميعها موديلات حديثة ومكيفة.

وأشارت إلى أن اللجنة العليا للحج السياحي انتهت من إعداد ضوابط الحج هذا العام، وسيتم اعتمادها من قبل وزير السياحة فور انتهاء قطاع الرقابة على الشركات من عمليات تسعيير برامج الحج ليتم إخطار جميع شركات السياحة بها قبل فتح باب تسجيل أسماء الراغبين في الحج السياحي.

وأوضحت أن أهم هذه الضوابط هي فتح مكة لإقامة حجاج السياحة بدلا من قصرها في المنطقة المزدحمة المحيطة بالحرم المكي؛ وذلك بهدف الاستفادة بالأسعار المخفضة للفنادق المتميزة بمناطق العزيزية والنزهة وريع بخش ومحبس الجن وغيرها؛ حيث تتوافر بهذه المناطق فنادق فخمة وتشتمل على جميع المواصفات التي حددتها السلطات السعودية والمصرية لإقامة ضيوف الرحمن.

من جانب آخر، انتهت وزارة السياحة حتى اليوم الإثنين، من إجراءات سفر أكثر من 372 ألفًا، من بينهم 330 ألفًا سافروا بالفعل وأدوا المناسك، بينما يتوجه ما يقرب من 45 ألف معتمر إلى الأراضي المقدسة خلال الأسبوع الأول من شهر شعبان الجاري