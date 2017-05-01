أصدرت نحو 60 شخصية عامة بيانًا شديد اللهجة حول التعديلات التشريعية الأخيرة الخاصة بالقضاء والحق فى التقاضي.

وقال الموقعون علي هذا البيان إن مشروع قانون الهيئات القضائية بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، والذي وافق عليه مجلس النواب فى جلسته الأربعاء الماضي وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يمنح رئيس الجمهورية السلطة التقديرية للاختيار من بين ثلاثة من أقدم سبعة مستشارين في كل من هذه الجهات والهيئات،وهو ما يحيد عن تقليد مستقر وراسخ في السلطة القضائية والخاص باتباع الأقدمية المطلقة في تعيين رؤساء جهاتها وهيئاتها.

وعبر الموقعون عن قلقهم من اندراج هذه التعديلات في إطار اتجاه تشريعي، أخذ به مجلس النوّاب الحالي، هو تركيز سلطة الاختيار للتعيين في المناصب العليا للدولة في رئيس الجمهورية وحده، بالمخالفة لروح الدستور التي حرصت على تأكيد التوازن بين السلطات، وأيضًا مما يتردد بين الرأي العام عن أن الهدف من التعديلات المذكورة هو استبعاد أشخاص بعينهم من رئاسة جهات قضائية وهو ما يسم التعديلات، إن صح (ونرجو ألا يصح)، بشبهة الانحراف في استخدام السلطة التشريعية ويهدر قيمتها الدستورية.

وأبدى الموقعون انزعاجهم من مباغتة مجلس النوّاب للشعب وتعجله في التصدي لتعديل كل من قانون الإجراءات الجنائية وقانون محكمة النقض وقانون الطوارئ وقانون الكيانات الإرهابية، وهي كلها قوانين تؤثر في ممارسة الحريات العامة وفي الحق في محاكمة عادلة، دون مناقشة متأنية للتعديلات مع الدوائر المختصة، وعلى الرغم من مطالبة مجلس القضاء الأعلى بإرجائها.

وكان من ضمن الموقعين علي هذا البيان: حمدين صباحي، طارق العوضي، محمد أبو الغار، نور فرحات، جمال الجمل، يحيي القزاز وغيرهم من الشخصيات.