اكتشف علماء من جامعة هايلندز الأمريكية فائدة جديدة للمشي، حيث يؤثر على الدماغ أكثر من الركض أو ركوب الدراجات الهوائية.

وقد أورد موقع EurekAlert خبرا جاء فيه أن المشي يساعد على تدفق الدم إلى الدماغ، ما يحسن بدوره الذاكرة والقدرة المعرفية للإنسان.

وتوصل العلماء إلى هذا الاستنتاج من خلال رصد 12 متطوعا من الشباب الأصحاء، الذين تنقلوا بسرعة ثابتة تعادل مترا واحدا في الثانية، وهم في وضع عمودي، وتمت مراقبة إمداد الدماغ بالدم بواسطة الموجات فوق الصوتية.

وكان علماء الإحصاء الإسبان قد أشاروا سابقا إلى أن السويديين والدنماركيين والفنلنديين لديهم أعلى مستوى للنشاط البدني.