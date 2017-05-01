تمكنت الفرق الهندسية بالجيش الوطني اليمني اليوم الاثنين من تفكيك شبكة ألغام بحرية إيرانية الصنع جنوب سواحل ميدي بمحافظة حجة شمال غربي اليمن .

وقال قائد عملية السهم البحري العميد بحري محمد سلام الأصبحى - وفقا لقناة “العربية” الإخبارية - ” إن قواته استطاعت تفكيك شبكة ألغام بحرية كانت زرعتها الميليشيات على السواحل جنوب مدينة ميدي وبالقرب من جزيرة الطواق بمحافظة حجة “.

وفي سياق آخر ، أفادت مصادر ميدانية بشن القوات المسلحة المدعومة برجال المقاومة الشعبية اليمينة هجوماً على مواقع المليشيات في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن ، مضيفة أن القوات الشرعية شنت هجوماً على مواقهم في واديي الورش والفيض شرقي مديرية المتون في المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات عنيفة أعقبت الهجوم استخدم فيها الطرفان شتى أنواع الأسلحة المتوسطة الثقيلة.