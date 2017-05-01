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الإثنين 1 مايو 2017 02:06 مساءً
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الأسواني يُحذر من «مسرحية» الانتخابات
علاء الأسواني

الأسواني يُحذر من «مسرحية» الانتخابات

الإثنين، 1 مايو 2017 02:05 م

قال الأديب والروائي الشهير “علاء الأسواني”، إن عدم وجود ضمانات للانتخابات الرئاسية 2018، سيجعلنا أمام مسرحية هزلية، حسب رأيه.

وأضاف “الأسواني” في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “يستحيل إجراء انتخابات رئاسية جدية مع حالة الطوارئ ودعم الجيش للرئيس عبدالفتاح سيسي، وتحكم النظام في أجهزة الدولة، أيّ مرشح رئاسي في هذا الوضع سيكون كومبارس”.

وتابع في تغريدة أخرى: “القضية ليست من يترشح للرئاسة، وإنما وجود ضمانات وشروط لانتخابات رئاسية جدية، وإلا سنشارك بحسن نية مرة أخرى في مسرحية الزعيم يفوز على منافسيه”.

يشار إلى أنه على الرغم من اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة -والتى تحل بعد سنة وشهور من الآن- لم يعلن أي طرف ترشحه رسميًا للانتخابات سوى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن ضمنيًا أنه سيترشح في حالة توافر الموافقة الشعبية لنزوله المنافسة.

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