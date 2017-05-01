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توريد 23 ألف و 53 طن من القمح للشون والصوامع بقنا
عبد الحميد الهجان - محافظ قنا

توريد 23 ألف و 53 طن من القمح للشون والصوامع بقنا

الإثنين، 1 مايو 2017 01:56 م
قنا: احمد زكي

أعلن  عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه تم توريد 23 ألف و 53طن و 813 كيلوجراما من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة.

وأكد الهجان انه تم الاستعداد بشكل كامل ومسبق لاستقبال موسم حصاد هذا العام حيث قامت المحافظة بتشكيل لجنة فنية للتفتيش والمرور علي كافة الصوامع والشونوالهناجر بنطاق دائرة المحافظة للوقوف علي مدي جاهزيتها واستقبالها لمحصول القمح للموسم الجديد والتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين موضحا انه يوجد بمحافظة قنا عدد 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 190 ألف طن و عدد 9 شون بإجمالي طاقة استيعابية 23 ألف و 240 طن بالإضافة إلى عدد 9 هناجر بسعة تخزينية تبلغ 32 ألف و 63 طن لتبلغ السعة التخزينية الإجمالية للقمح بالمحافظة 245 ألف و 303 طن .

وأشار المحافظ أن عملية التوريد تتم لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وتستمر لمدة ثلاثة أشهر وبسعر 575 جنيها للإردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط ، و565 جنيها للإردب بدرجة نظافة 23 قيراط و 555 جنيها للإردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط لافتا أن عملية استلام القمح من المزارعين تشرف عليها لجنة ثلاثية تضم مسئولين من مديريتي الزراعة والتموين ومسئولين من هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات .

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