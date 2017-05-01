 Moheet on google
الإثنين 1 مايو 2017 02:10 مساءً
روابط سريعة
محافظ دمياط يحيل 34 من العاملين بمستشفى السرو المركزي للتحقيق
اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط

محافظ دمياط يحيل 34 من العاملين بمستشفى السرو المركزي للتحقيق

الإثنين، 1 مايو 2017 01:54 م
أ ش أ

أحال محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه اليوم الأثنين 34 من العاملين بمستشفى السرو المركزي للتحقيق بمديرية الشئون الصحية لعدم انضباطهم الإداري.

وكانت لجنة المتابعة بديوان عام المحافظة قد قامت بالمرور على المستشفى للوقوف على الانضباط الإداري للعامين، حيث تبين لها، بالاطلاع على سجلات الأطباء والإداريين، انصراف 30 طبيبا و4 من الإداريين قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية وبدون إذن مسبق.

وبالعرض على المحافظ قرر إحالة المخالفين لمديرية الشئون الصحية للتحقيق، ووجه تعليماته لمدير مستشفى السرو بضرورة تحقيق الانضباط الإداري لجميع العاملين بالمستشفى.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3