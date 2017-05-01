طالب أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير الإقتصادي، بوضع آلية من قبل مركز تحديث الصناعة، وجميع أجهزة الحكومة، لفتح ملف المصانع المتوقفة، قائلا إن المصانع المتعثرة، تحتاج إلى ما يقرب من 15 مليار جنيه، لإعادة فتح 7 آلاف مصنع مرة أخري، وفقا للحصر الذي قامت به المناطق الصناعية المختلفة، و6 آلاف مصنع، حسب نقابة المستثمرين الصناعيين.

وأشاد الديب، بمبادرة الرئيس، بتوجيه 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح صندوق طوارئ العمال ، لمساعدة المصانع المتعثرة حتى تقف على أرجلها وتكمل دورها ورسالتها والمحافظة على حقوق العمال، قائلا أنه لابد من تحديث وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والتى تعانى من جودة منخفضة لتشجيع الصناعة وزيادة دخل المواطنين وتحقيق الإستقررا الصناعى والمعيشى.

وقال إن حل ملفات المصانع المتعثرة والمتوقفة، وربط الأجور بالأسعار، وتعديل قوانين التأمينات والعمل والخدمة المدنية وتحقيق السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت أهم عيدية للعمال في عيدهم.