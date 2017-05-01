 Moheet on google
الإثنين 1 مايو 2017 02:08 مساءً
روابط سريعة
تشغيل المصانع المتعطلة أفضل "عيدية" للعمال
أبوبكر الديب

تشغيل المصانع المتعطلة أفضل "عيدية" للعمال

الإثنين، 1 مايو 2017 01:52 م

طالب أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير الإقتصادي، بوضع آلية من قبل مركز تحديث الصناعة، وجميع أجهزة الحكومة، لفتح ملف المصانع المتوقفة، قائلا إن المصانع المتعثرة، تحتاج  إلى ما يقرب من 15 مليار جنيه، لإعادة فتح 7 آلاف مصنع مرة أخري، وفقا للحصر الذي قامت به المناطق الصناعية المختلفة، و6 آلاف مصنع، حسب نقابة المستثمرين الصناعيين.

وأشاد الديب، بمبادرة الرئيس، بتوجيه 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح صندوق طوارئ العمال ، لمساعدة المصانع المتعثرة حتى تقف على أرجلها وتكمل دورها ورسالتها والمحافظة على حقوق العمال، قائلا أنه لابد من تحديث وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والتى تعانى من جودة منخفضة لتشجيع الصناعة وزيادة دخل المواطنين وتحقيق الإستقررا الصناعى والمعيشى.

وقال إن حل ملفات المصانع المتعثرة والمتوقفة، وربط الأجور بالأسعار، وتعديل قوانين التأمينات والعمل والخدمة المدنية وتحقيق السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت أهم عيدية للعمال في عيدهم.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3