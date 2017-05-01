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«حماس» تتبرأ من الإخوان.. وترفض تدمير إسرائيل
حماس

«حماس» تتبرأ من الإخوان.. وترفض تدمير إسرائيل

الإثنين، 1 مايو 2017 01:55 م
كتب - أحمد فرهود

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وثيقة سياسية جديدة، تبرأت فيها من علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين.

ونصت الوثيقة، على دعم الحركة، لقيام دولة فلسطينية مؤقتة، بحدود عام 67، والتراجع عن الدعوة لتدمير إسرائيل؛ وفقاً لفضائية “إكسترا نيوز”.

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