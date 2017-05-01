أعلن الجيش الهندى مقتل اثنين من جنوده بعدما قامت باكستان باطلاق صواريخ وقذائف هاون على طول خط المراقبة الذى يقسم اقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وأوضح الجيش - فى بيان نقلته شبكة “ايه بى سى” الأمريكية اليوم الاثنين - ان الجنود الباكستانيين استهدفوا موقعين للجيش الهندى بجنوب غرب خط المراقبة فى قطاع كريشنا غاتى.

واضاف البيان ان هذ العمل “غير مبرر”، وانه سيتم الرد عليه بالشكل الملائم.

تجدر الاشارة الى ان الهند وباكستان لديهما تاريخ طويل من العلاقات المريرة حول كشمير، وهى منطقة فى جبال الهيمالايا يدعى كل منهما احقيته فيها.