أكد وزير السياحة يحيى راشد، الأحد، أن بلاده ستمنح تأشيرات دخول فورية في المطارات للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى، اعتبارا من الأول من مايو.

وقال “وزير السياحة” في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” إن القرار يهدف لتنشيط السياحة في مصر وجذب المزيد من السياح العرب والأجانب المقيمين في تلك الدول.

وتسعى مصر للتعافي من فترة ركود طويلة ضربت القطاع السياحي، وهو عصب النشاط الاقتصادي في هذا البلد.