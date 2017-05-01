إنطلاق فعاليات معرض لابتكارات طلاب كليات الهندسة.. اليومالإثنين، 1 مايو 2017 01:49 م
تنطلق فعاليات معرض مشروعات طلاب كليات الهندسة بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف، فى العاشرة من صباح غدا الثلاثاء الموافق 2 من مايو، وتنتهى فى الثالث من نفس الشهر.
ومن المقرر أن يضم المعرض الذى تنظمه مجموعة من طلاب الجامعات المصرية، وتقوم برعايته عدد من الشركات منها ” فودافون”، و“IBM”،و”شنايدر”، و”ميجاترونكس”، و”الترونكس”، عرض عدد من المشروعات الهندسية منها طائرة تعمل دون طيار وأطراف صناعية، وRobots لخدمة المجال الطبي والصناعي، ونظارة طبية لضعاف السمع تعمل على تحويل نص الكلام من صوت لصورة، وغيرها من الابتكارات والصناعات الجديدة التى سوف تحدث تغييرا جذريا فى العالم، ويقوم بالتحكيم على الأعمال التى سيشملها المعرض نخبة من كبار أساتذة الجامعات المصرية بالإضافة إلى عدد آخر من أساتذة الجامعتين الأمريكية والألمانية، وبعض الشركات العاملة فى مجالات التصنيع، والتى سوف تتولى تطبيق بعض هذه الابتكارات.
ويستهدف المعرض مساعدة الطلاب فى الجمع بين الجانبين النظري والعملي، لضمان تخريج مهندس “مسلم مخترع”، حيث يتم تمويل المشروعات وتسويقها عبر الشركات المختصة، فضلا عن أنه يتم اختصاص المشروعات الجديدة الحاصلة على المراكز الأولى بجوائز قيمة من الحكومة.
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